Cory Monteith: se cumplen 7 años de la muerte del protagonista de Glee

Si bien ya se encontró un cuerpo sin vida en el lago Piru, donde desapareció Naya Rivera y se espera la confirmación de la identidad, este lunes 13 de julio se cumplen siete años de la muerte de otro de los protagonistas de la serie, Cory Monteith.

En 2013, el actor fue hallado muerto en una habitación de hotel de Vancouver (Canadá), resultado de una sobredosis de alcohol y drogas, adicción contra la que luchó desde muy joven, 13 años de edad.

La noticia sorprendió al mundo, sobre todo a los compañeros de reparto de Glee, que no creían que eso estaba pasando, pues solo tres meses antes el artista había salido de un centro de rehabilitación luego de pedir ayuda.

¿Cómo fueron sus últimos días?

Cory se encontraba en su natal Canadá para visitar a su familia por el verano. Y de acuerdo a un reporte de la revista People, dos días antes de quitarse la vida, el actor de 31 años pasó de buenos momentos con ellos. Además reunirse con una de sus primeras mentoras, Maureen Webb, confundadora de una fundación de beneficencia llamada Project Limelight Society.

“Él lucía tan bien, tan saludable (…) No lo había visto tan bien en un buen tiempo”, dijo Webb.

“Ese día, tanto Cory como Maureen y Elena Kirschner, la mánager del actor, cenaron en el restaurante East of Main, donde “Comimos un montón”, recordó Webb.

“Le dije, ‘Recuerdo todo lo que dijimos cuando hablamos por primera vez sobre este proyecto. Ahora está sucediendo’. Su cara se iluminó. Estaba con un espíritu estupendo”, añadió.

¿Cómo murió Cory?

La causa de muerte de Cory, según las autoridades fue por una sobredosis de alcohol y heroína.

“Cory ignoraba trágicamente que su sistema nervioso central ya estaba comprometido debido a la cantidad de alcohol que había consumido durante toda la noche”, explicó en ese momento el médico Jason Payne-James.

“En cuestión de segundos después de inyectar la heroína, los efectos de estas dos drogas se combinaron para suprimir su capacidad de respirar. A medida que la respiración se ralentiza, a su corazón le resulta mucho más difícil bombear oxígeno alrededor de su sangre”, añadió.

“Finalmente, fue la combinación de alcohol y heroína lo que lo mató y no la heroína aislada”, finalizó.

Como se recuerda Naya Rivera escribió un libro Sorry not sorry, y ella comentó que Monteith empezó a tomar alcohol tras varios años de sobriedad.

“Explicó que quería poder beber con moderación, que podía hacerlo y ser como todos los demás”, escribió la actriz. “Parecía tranquilo y confiado al respecto, así que todos lo aceptamos”, dijo.

“Para ser sincera, no creo que muchos de nosotros entendiéramos realmente cómo funcionaba la adicción, ni nos dimos cuenta del alcance de su antigua adicción”, añadió. Además dijo que nadie del elenco pensó que Cory pudiera estar consumiendo heroína nuevamente.