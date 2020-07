Glee: ¿Naya Rivera predijo su desaparición en río? Video impresiona a sus fans

Tras saberse de la desaparición de la actriz estadounidense de origen puertorriqueño, Naya Rivera, un video de ella cantando de forma muy desgarradora viene circulando en las redes sociales.

Se trata de una interpretación que hizo para Glee, donde se le escucha cantar "Húndeme en el río al amanecer".

Este video ha causado conmoción entre sus fans, pues lo sienten como una especie de predicción ante los sucedido.

Naya Rivera, quien daba vida a Santana López en esta serie musical, está desaparecida desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles después de un paseo en barco con su hijo de cuatro años, así lo anunciaron las autoridades estadounidenses.

Las autoridades suspendieron la búsqueda, pero tenían previsto continuarla este jueves. Los medios locales informaron que la policía teme que ya haya fallecido.

El hijo de Naya se encuentra a salvo tras ser encontrado solo en el barco.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra