¿Por qué Chespirito no volvió a interpretar al Chavo del 8? Por fin se reveló la razón

Después que Roberto Gomez Bolaños decidiera cancelar El Chavo del 8, muchos fueron los fans que lamentaron esta medida. Sin embargo, nada se pudo hacer para que el genio de la televisión volviera a interpretar su querido personaje.

¿Pero cuál fue el motivo? De inmediato corrió el rumor de que los personajes ya no se llevaban y que sus diferencias salariales ocasionaran su enemistad.

Después de muchos años, Maria Antonieta de las Nieves, la entrañable Chilindrina, salió al frente para desmentir dicha suposición. Además, aclaró por qué Chespirito decidió dejar de hacer este personaje.

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”, confesó la actriz en el programa del presentador argentino Guillermo Andino.

Como se recuerda, la actriz tuvo gran amistad con el recordado actor.

"Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho", acotó la intérprete.