Juliana Oxenford comparte foto con su hija y hace emotiva reflexión | FOTOS

Juliana Oxenford suele usar sus redes sociales para compartir con sus seguidores fotos de ella y de su familia durante la cuarentena.

En una de sus últimas publicaciones, la conductora de ATV quiso dejar una reflexión con sus fans acerca de la situación que estamos viviendo.

“Qué ganas de volver. Ojalá que pronto eso que ahora mismo parece una utopía, algún día vuelva a ser parte de nuestra normalidad.”, explicó Oxenford en su publicación junto a una fotografía de ella junto a María, su pequeña hija.

Echa un vistazo a la foto que compartió Juliana en sus redes sociales:

Juliana pide a la gente que se levante temprano para no llenar los buses y usuarios la critican

La periodista Juliana Oxenford estuvo en el ojo de la tormenta después de decirle a los ciudadanos peruanos que no tomen un bus lleno de gente para ir a trabajar.

Tras estas palabras, muchos usuarios criticaron a la periodista:

“Veo el programa de la Oxenford diciendo ‘señores hay maneras de llegar a su trabajo sin subirse a una combi y respetando distancias'. Me pregunto CÓMO”, le consultó una usuaria a la periodista.

“Ay Juliana, múdate para Ancón un par de meses, no toques tu camioneta/auto y no uses tu pase vip “Soy Juliana Oxenford”. Suerte con la experiencia. Las personas se desesperan porque hay algo que se llama DESCUENTO y sus sueldos no tienen varios ceros, son sueldos mínimos”, mencionó otra cibernauta en redes.