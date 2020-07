Chiara Pinasco presenta emocionada a su bebé recién nacida | FOTO

Chiara Pinasco conmovió al anunciar el nacimiento de su segunda bebé a través de su cuenta de Instagram en medio del estado de emergencia que vive el país.

La hermana de Bruno Pinasco no aguantó la felicidad y compartió una emotivas palabras junto a una hermosa fotografía de su pequeña recién nacida.

Chiara Pinasco en Instagram presentó a su bebé recién nacida

La conductora de América Televisión anunció contenta que se convirtió en madre por segunda vez de una mujercita, el cuál, la nombró Sienna.

"El día más lindo una vez más. Les presento a mi pedacito 2.0. Bienvenida Baby Sienna. Llegaste en épocas extrañas al mundo pero a la vez a completar nuestra familia y llenarnos del más puro amor", escribió Chiara Pinasco.

Los comentarios de felicitaciones no se hicieron esperar en su red social. Además, la hija de Luis ángel Pinasco confesó que la labor de parto fue: “Cesárea, igual que su hermanita".

Cabe recordar que le pasado 28 de junio la presentadora anunció su embarazo en su plataforma digital, asombrando a sus seguidores al verla que dio a luz tan pronto. Pues, desde octubre del año pasado ya se encontraba en la dulce espera de su menor.

Chiara Pinasco celebró así el cumpleaños de su hija en cuarentena

La presentadora en medio de la cuarentena, decidió sorprender a su primogénita con una linda celebración de su cumpleaños número 3, compartiendo con la familia a través de Zoom y una tierna decoración con la temática del espacio planetario en casa.

"Houston you've got company. Caminaste en la Luna como querías (luna= mesa de vidrio) volaste por el sistema solar (segunda foto), te cantamos Happy birthday en tu torta de Planetas con toda tu familia viéndote por la compu y bailaste con un astronauta de verdad. Todo se pudo en medio de éste momento tan extraño que nos toca vivir pero fue perfecto", indicó Chiara.

A su vez, agregó:"Eres todo lo que alguna vez soñé cuándo me enteré que iba a ser tu mami y fuera de lo orgullosa que me haces cada día, sólo puedo decirte Gracias por ser tan tú. Feliz día Ella preciosa ... Vuela alto y sueña en grand, no hay límites para ese corazón de arco iris que tienes", finalizó el post.