Horóscopo de HOY miércoles 19 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te depara el amor, dinero y trabajo según tu signo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este miércoles, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este miércoles 19 de agosto del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
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Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
Si no sigues las reglas que se han establecido cometerás errores y estos pueden paralizar los avances obtenidos. Evita cualquier acción imprudente. En el amor, alguien nuevo desea conquistarte.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Antes de iniciar ese negocio o actividad necesitas más asesoría. Podrías dar pasos equivocados por no conocer detalles del proceso. En el amor, momentos de armonía y de reconciliación.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Ese corte te ha afectado emocionalmente, pero conversarás con una persona que te ayudará a afrontar el proceso y a recuperar el equilibrio. Llega una nueva oportunidad a nivel laboral.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
Será un día positivo a nivel laboral. Habrá satisfacción por los logros obtenidos y recibirás una oferta de parte de alguien que confía en tus talentos. Llegas nuevas oportunidades, aprovéchalas.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Tienes mucha carga laboral y no sabrás cómo dividirte. Recibirás apoyo de alguien que te aprecia, gracias a su ayuda todo estará bajo control. En el amor, esa persona expresará sus sentimientos.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Una amistad te pondrá en contacto con una persona que necesita a alguien de tu perfil profesional. Empiezan a acelerarse procesos y a llegar ofertas muy convenientes. Es tiempo de avanzar.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Esa persona no está sincerando inversiones o gastos. Sospechas de malos manejos económicos y tendrás que ser muy exigente para que tengas las cifras reales. En el amor, evita pleitos.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Una persona joven o inmadura te está generando problemas que no estás resolviendo, pero gracias a la intervención de una amistad, todo cambiará a tu favor. En el amor, intenta conciliar.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Luego de ese mal momento que visite has reflexionado y ahora te sientes capaz de expresar todo lo que has estado ocultando. Luego de decir tu verdad las cosas empezarán a cambiar.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Tu esfuerzo será compensado, llega un tiempo de cambios muy favorables. Es posible que recibas una nueva oferta. En el amor, aléjate y analiza antes de retomar esa relación amorosa.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Ese proyecto es positivo y puedes hacerlo realidad. No permitas que ideas negativas empañen su realización. En lo personal, te reúnes con amigos o familiares. Pasarás un buen momento.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
Luego de un tiempo de lentitud y retrasos todo empieza a avanzar. Si pretendes realizar un viaje para cambiar tu suerte a nivel laboral hazlo, no te arrepentirás. En el amor, evita la monotonía.
Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes
Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este 17 de agosto del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre