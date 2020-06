Michael Finseth 'Memo' reaparece criticando con fuerte calificativo a Mayra Couto | VIDEO

Michael Finseth, famoso por su personaje de 'Memo' en 'Mil oficio', sorprendió al romper su silencio para dejar un fuerte mensaje contra Mayra Couto en Facebook.

Luego que se difundió la burla de la actriz por la donación del papa Francisco, quien entregó 27 respiradores para pacientes contagiados con coronavirus en medio de la crisis mundial.

¿Qué le dijo Michael Finseth a Mayra Couto?

La joven que se encuentra en Cuba, se pronunció con unas sarcásticas palabras sobre la noticia que circulaba sobre el aporte benéfico del máximo líder de la iglesia católica ante la pandemia.

“¡27! ‘JAJAJAJAJJAAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJA’”, indicó la popular ‘Grace’ de ‘Al fondo hay sitio’ en su cuenta de Twitter.

Ante ello, el recordado 'Jerry' de 'Así es la vida', no dudó en manifestarse con un peculiar comentario en las redes sociales al ver una nota periodística de un medio local sobre la integrante de 'Al fondo hay sitio'.

“¡Urgente, un psiquiatra!”, sostuvo Finseth desde su plataforma digital en la publicación de la noticia.

Mayra Couto arremete contra Al Fondo Hay Sitio por ser 'machista' en escenas

Mayra afirma que le reclamó a uno de los guionistas, Gigio Aranda, sobre las características machistas de su personaje. “Pero yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje, yo no me he dado cuenta desde que he salido de ahí que las mujeres recogían los platos, el normalizar esto es lo que yo encuentro negativo”, mencionó la joven.

Couto se mostró disconforme con el hecho de que el embarazo de su personaje no le permita continuar sus estudios, pues, indicó que no era la realidad de las mujeres peruanas.

“Cuando sale embarazada se deja de hablar por completo de sus estudios (...) ahora porque soy mamá ¿no puedo estudiar? esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, sostuvo.