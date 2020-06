Ricardo Márquez asegura que le disparó a Angie Jibaja porque "es una ladrona" | VIDEO

Ricardo Márquez se pronunció por primera vez sobre Angie Jibaja tras haberle disparado hasta el 4 ocasiones. Al ser consultado por qué la agredió, el hombre respondió que la modelo y su amiga le robaron cinco mil dólares.

Desde la carceleta del Poder Judicial, el agresor señaló que no es un hombre violento y que su reacción tuvo un motivo.

"El tiro fue de casualidad, yo no tuve la intención de nada. Yo nunca he tocado a esa mujer, yo le he dado más bien comida y casa. Abusaba de mí, metía hombres, drogas… me echaba unas pastillas seguramente y yo me quedaba dormido", indicó el hombre de 75 años.

El reportero de Magaly Tv: La firme le preguntó por qué le disparó a Angie Jibaja, a lo que Ricardo Márquez respondió que la modelo y su amiga le robaron.

"Ella llegó con una amiga y me robaron la plata. Me robaron cinco mil dólares. (¿Por qué le disparaste?) Porque me robo, es una ladrona", aseguró entre gritos.

Por su parte, Magaly Medina se mostró en desacuerdo con las medidas que se ha tomado con Ricardo Márquez, quien no ha sido recluído en el penal.

“Él se encuentra con prisión preventiva no lo han llevado a prisión porque estamos en una época Emergencia sanitaria y por lo tanto no lo llevaron a prisión, deberían haberlo llevado por qué tener tanta consideración con un hombre que nunca tuvo consideración de dispararle a tantos policías y de dispararle a una mujer que no estaba armada y no lo había atacado”, indicó Magaly Medina.