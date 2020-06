Angie Jibaja muestra presuntas pruebas contra Jean Paul y el trato a sus hijos

¡Está molesta! La modelo Angie Jibaja se mostró algo incómoda cuando Jean Paul Santa María hizo comentarios sobre los hermanos de su hijo.

Y es que hace algunos días el cantante indicó que su hijo era un genio e hizo un llamado a la NASA.

Tras estos comentarios, Angie Jibaja indicó que Romina Gachoy y Jean Paul Santa María tendrían preferencias con su hijo, y compartió una foto del menor durmiendo con su hermanito.

“Se ve muy claro que duerme incómodo y su hijito de ellos está super acomodado. (…) Siempre los traté a los 3 por igual, pero a los más chiquitos más por igual. Siempre por sus cumpleaños un regalo era para los dos no solamente para uno”, indicó.

Tras estas palabras, la modelo no dudó el solicitar al Ministerio “no cometer un error” en la tenencia de sus hijos.

“No me gusta hablar de mi vida personal, pero créanme que, si no lo hago, no se hace absolutamente nada”, señaló.

“Yo solo quiero pedirle al Ministerio que siempre estén pendientes de mis hijos. Que este no cometa un error, que siempre esté haciendo exámenes psicológicos a mis niños y a mí si quieren”, añadió.

Angie Jibaja resaltó que hace esta denuncia porque no puede comunicarse ni con sus hijos, Romina Gachoy o Jean Paul Santa María.

“Yo intento comunicarme con ellos y diariamente no responden, pueden pasar muchos días y no sé nada de ellos”, indica.

“Cómo quisiera conversar con Romina, como quisiera conversar con Jean Paul, no como adultos civilizados, pero como padres, pero no, es imposible, no quieren”, añadió la modelo.