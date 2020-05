Hija de Lucila Campos desmiente a Beto Ortiz: “No tienen por qué ensuciar la memoria de mi madre”

¡Indignada! La hija de la cantante de música criolla Lucila Campos, Zoila García salió a rechazar las declaraciones que hizo el periodista Beto Ortiz en el programa de Magaly Medina.

“Estoy bien mortificada con eso, cómo el señor Ortiz va a asegurar algo sin saber. Cómo voy a vender los derechos de mi mamá, yo soy heredera de eso, cobro las regalías y tengo documentos que lo prueban”

“Él me ayudó para organizar un evento que realicé, pero jamás me ha comprado algo. Por más que haya pasado por situaciones difíciles, nunca lo habría hecho, no tienen por qué ensuciar la memoria de mi madre. He trabajado musicalmente con Richard porque soy música y vivo de eso.”, mencionó Zoila a diario ‘El Trome’.

¿Qué dijo Beto Ortiz sobre Richard Swing y Lucila Campos?

"Cuando Lucila Campos se estaba muy enferma y ya le habían amputado una pierna y su hija luchaba, no solo para salvar a su madre, sino también a su hermano Peter Ferrari, como recordaras también estuvo muy grave y falleció, en esa circunstancia tremenda, Richard Swing fue donde la hermana a comprarle todos los derechos de la música de Lucila Campos", indicó Ortiz en el programa de Magaly Medina.