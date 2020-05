Pedro Aquino envía mensajes comprometedoras a Xoana pese a estar casado | VIDEO

Magaly Medina impactó a todos los televidentes al revelar que Pedro Aquino había tenido una conversación privada con Xoana González a pesar de estar casado.

La modelo como prueba mostró el chat donde el seleccionado no le importó tener una pareja e hija para hablarle y pedir tener una amistad "discreta". ¿Cómo ocurrió?

Magaly Medina desenmascara a Pedro Aquino tras hablarle a Xoana González

El jugador que radica en México sorprendió a su familia y seguidores, intentando hablar a la argentina por su cuenta de Instagram pese a tener pareja.

Xoana incómoda por lo ocurrido, quiso hacer público el hecho para que Katherine Fernández conozca cómo actuó su esposo.

“Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres, a mí me hubiera encantado que me abran los ojos con pruebas y todo si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”, indicó González.

¿Qué decía en el chat de Pedro Aquino a Xoana González?

Futbolista: “Si sabes quién soy vedad, espero no incomodar, amiga”.

Xoana González: “Sí obvio, sé quién eres”.

Futbolista: “Sabes hace mucho quería escribirte”.

En la segunda conversación se ve que Aquino le pide a la modelo que sea discreta, pero ella le aclaró que tenía novio.

Futbolista: “Pero de hecho también estaba con mi esposa pues, ahora que ando separado dije ahora le escribiré. Pero viste no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta, si me entiendes?”.

Xoana González: “Y estoy con novio”.

Futbolista: “Si, claro sí lo sé, pero no te dejan tener una amistad”.

La última vez que el deportista publicó una imagen con la madre de su niña fue en el 'Día de la madre'.

Pedro Aquino en Instagram dedicaba románticos mensajes a su esposa

El seleccionado en febrero demostraba su amor a la madre de su hija con tiernas palabras tras cumplir seis años de romance.

"No sabes lo feliz que me hace estar a tu lado mi amor y poder cumplir 6 años juntos de la mano. Muchas gracias por estar en las buenas y en las malas conmigo mi vida y quiero agradecerte por darme esta familia tan linda que tengo, una niña muy inteligente".

A su vez, agregó: "Te amor amorcito de mi corazón. Eres la mejor esposa del mundo. Feliz 6 años de vida".