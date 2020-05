Yahaira Plasencia ante su salud: "Jamás pensé recaer de una manera tan fuerte"

La salsera Yahaira Plasencia decidió sincerarse con sus seguidores sobre su estado de salud, luego que se dio a conocer que Jefferson Farfán tenía coronavirus.

La cantante ante los rumores si tenía el virus demostró su prueba que decía negativo, sin embargo, confesó que fue operada por un malestar que tenía, exponiendo un emotivo mensaje.

¿Cuál es el estado de salud de Yahaira Plasencia?

La novia del jugador utilizó su cuenta de Instagram para explicar que felizmente no se contagió del COVID-19, mientras, el seleccionado se recupera siguiendo todas las medidas de cuidado.

Pero, la intérprete contó que se comenzó a sentir mal en Rusia, llevándola a ser internada hace casi tres semanas por su malestar a los riñones.

Yahaira Plasencia en Instagram envió emotivo mensaje por su salud

Yahaira en medio de la crisis sanitaria expuso unas emotivas palabras en su plataforma digital, recalcando que valoremos nuestra vida.

“Mi tema con los riñones no es reciente, lleva buen tiempo, y jamás pensé recaer de una manera tan fuerte pero gracias a dios pude salir bien”, sostuvo Plasencia.

Además, agregó: “Valoren la vida, valoren que cada mañana pueden abrir los ojos y tener la dicha de ver, oír, hablar, caminar, etc. La vida es el único regalo que solo se da una vez”.

Sigamos nuestros sueños y proyectos sin rendirnos y con mucha fe lo lograremos”, finalizó la peruana acompañada de una sensual fotografía.

Melissa Klug habló sobre Yahaira Plasencia tras haber dado negativo al COVID-19

Melissa Klug al ser cuestionada por la actual novia del padre de sus hijos, contestó: “En realidad yo le deseo la pronta mejoría al padre de mis hijos, el resto no me importa”.

Además, agregó, “te soy bien sincera, mientras que el padre de mis hijos esté bien, mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo. Que se preocupen sus padres, sus hermanos, a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”, expresó Klug.