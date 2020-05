Melissa al ser consultada por la salud de Yahaira: "Eso no me interesa" | VIDEO

Melissa Klug se atrevió a contar detalles de su vida personal y cómo enfrentan sus hijos al saber que Jefferson Farfán dio positivo al COVID-19.

Sin embargo, la empresario sorprendió al público cuando fue consultada por la salud de Yahaira Plasencia, quien se encuentra recuperándose de una operación en Rusia.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia?

La madre de los pequeños del seleccionado, concedió una entrevista a Magaly Medina, donde se pronunció sin inconveniente sobre los temas de su expareja y sus menores.

Pero cuando le preguntaron por la actual novia del jugador, mostró su posición ante la cantante. “En realidad yo le deseo la pronta mejoría al padre de mis hijos, el resto no me importa”.

Además, dejó en claro durante la transmisión en vivo que iba ser sincera sobre el tema de la salsera y el papá de sus pequeños.

“Te soy bien sincera, mientras que el padre de mis hijos esté bien, mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo. Que se preocupen sus padres, sus hermanos, a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”, expresó Klug.

¿Cómo se enteraron los hijos de Jefferson Farfán que tenía su papá COVID-19?

Los hijos del seleccionado no sabían que su progenitor se había contagiado. Por ello, Klug contó que ni bien se enteraron, el mayor de los Farfán se comunicó con él.

"Todos sorprendidos con la noticia, como lo dije, esta enfermedad no distingue nacionalidad, ni clase social, ni nada”, señaló.

“El mayor, más que todo, estaba preocupado por él. Se comunicó con él y gracias a Dios está bien, le está dando el apoyo para que se recupere”, manifestó Melissa.