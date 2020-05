Yahaira Plasencia destaca en concurso de baile en Alemania pese a la cuarentena

Yahaira Plasencia luego de aclarar que no se contagió de coronavirus, mostrando su prueba a través de una historia en su cuenta de Instagram, se encuentra feliz por su carrera musical.

Pese a la cuarentena por la pandemia mundial, la cantante se está imponiendo a nivel internacional y mostró cómo está destacando en un concurso de baile en Alemania.

Yahaira Plasencia en Instagram emocionada muestra cómo destaca en Alemania

La salsera cómo contó en su último vídeo, se encuentra con todas las ganas de seguir trabajando y poder grabar pronto nuevos sencillos.

Pero lo que nadie se espera fue ver que la peruana está resaltando en Europa y lo demostró con unas publicaciones donde etiquetó a su manager Sergio George.

En su plataforma digital, Yahaira compartió unas imágenes del concurso Let's go donde se realizaba la final y uno de las parejas del programa bailó al ritmo de 'Y le dije no'.

Ante esta sorpresa la intérprete se emocionó, destacando en diferentes historias cómo bailaron su canción los participantes del programa.

Melissa Klug habló sobre Yahaira Plasencia tras haber dado negativo al COVID-19

Melissa Klug al ser cuestionada por la actual novia del padre de sus hijos, contestó: “En realidad yo le deseo la pronta mejoría al padre de mis hijos, el resto no me importa”.

Además, agregó, “te soy bien sincera, mientras que el padre de mis hijos esté bien, mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo. Que se preocupen sus padres, sus hermanos, a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”, expresó Klug.