Mamá de Angie Jibaja publica emotivo video por el cumpleaños de la exmodelo

Angie Jibaja no pasa uno de sus mejores; sin embargo, el cariño de sus seres queridos hace que ella tenga mejor ánimo.

El 29 de mayo, Angie Jibaja cumplió 40 años y su mamá Maggie Lizza la saludó y compartió en Instagram un emotivo video de la exmodelo.

En este corto video, la mamá de Angie mostró imágenes antiguas de ambas que iban acompañadas con la canción de Alejandra Guzmán, ‘Yo te esperaba’, y le expresó cuanto la ama.

“Feliz cumpleaños mi pequeña princesa. Eres mi regalo del cielo", es uno de los mensajes que escribió Maggie para su hija Angie Jibaja.

Este clip emocionó a los seguidores de Angie Jibaja y a la exmodelo, quien también expresó su amor a su mamá.

Angie Jibaja compartió el video y sorprendida. “Te amo, mami”, le respondió la expareja de Jean Paul Santa María a su madre como muestra de agradecimiento.

Angie Jibaja siempre ha contado con el apoyo de su mamá

Cabe recordar que, en abril de este año, Angie Jibaja fue víctima de un intento de femicidio por parte de un sujeto 34 años mayor que ella.

Este suceso estremeció al espectáculo local y la mamá de Angie Jibaja se mostró muy comprometida con la recuperación de su hija.

Pero no es el único momento en el que mostró su apoyo a su hija, pues Maggie enfrentó los comentarios que hizo Magaly Medina sobre la adicción de Angie.

“La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, dijo.

También, la madre de la exmodelo dejó en claro que su hija nunca tuvo una relación con Ricardo Marquez, como aseguró la conductora de ATV, sino que el sujeto se obsesionó con ella a tal extremo de atentar contra su vida.

“Si encontraban el calzón en la cama de ese hombre, podría decir que sí, mi hija tuvo una relación con él, pero no es así. Este señor se obsesionó con ella. Magaly hasta sacó que estuvo en la cárcel y se olvidó que también estuvo presa. ¿Por qué no es honesta y cuenta su vida? Es inhumana, pero no la juzgo, que Dios la perdone”, mencionó.