Alejandro Sanz envió emotivo mensaje a Anahí de Cárdenas tras terminar sus quimios [VIDEO]

No es la primera vez que Alejandro Sanz se refiere a Anahí de Cárdenas y su lucha contra el cáncer. Tras culminar las quimioterapias, el cantante no dudó en dedicarle una vez más unas bellas palabras a la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas comunicó que había culminado sus quimioterapias. Incluso, difundió un video donde se le ve tocando el tradicional campanazo de la victoria contra el cáncer.

De inmediato artistas y seguidores se emocionaron con tal noticia y la felicitaron por el gran logro. Alejandro Sanz no fue la excepción y le dedicó un emotivo mensaje.

“Felicidades campeona. Eres una ganadora. Que vuelen las campanas y que aterricen los sueños”, escribió Alejandro Sanz.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas reveló en noviembre del 2019 que tenía cáncer de mama. Tras someterse a una serie de quimioterapias, finalmente la actriz anunció que cumplió con su tratamiento, y lo celebró tocando la campana de la victoria contra el cáncer. Además, fue aplaudida por los médicos.

"Toque la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica ver esa campana no podía imaginarme como seria el día en que la toque y llegó. Todavía no se como me siento al respecto, por que el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció el apoyo de sus amigos, familiares y de su novio.