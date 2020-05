¿Samahara Lobatón tiene tres meses de embarazo? Hija de Melissa Klug se pronunció sobre estos rumores

A través de su cuenta de Instagram, el programa ‘Instarándula’, conducido por el periodista Samuel Suárez, confirmó que la hija mayor de Melissa Klug y Abel Lobatón, Samahara Lobatón está en la dulce espera.

"No puedo revelar mi fuente, pero me dicen que Samahara Lobatón está con tres meses de embarazo. De ser cierto, no me sorprendería porque ella tiene un novio con el que convive hace tiempo. No sé si eso le gustará a Melissa Klug”, dijo el periodista de espectáculos.

Ante esta noticia, a través de su Instagram, Samahara Lobatón decidió romper su silencio y desmentir a Samuel Suárez.

“Es como la quinta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse? El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras... no se inventen! Gracias”, posteó en sus historia de Instagram.

Melissa Klug no recibió el saludo del Día de la Madre de Samahara Lobatón

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón dedicó un mensaje general a todas las madres en su día, pero no menciono a su progenitora, Melissa Klug, de quien se encuentra distancia por diferencias personales.

A diferencia de sus demás hermanas, Samahara Lobatón no etiquetó a su madre Melissa Klug en el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram por esta fecha especial.

“Happy Mothers Day, a todas las mamitas”, fue el mensaje de Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram que trajo muchas dudas pues, al parecer, la relación distante se mantiene.