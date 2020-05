Se revela foto de Christian Yaipen antes de ser parte de Grupo 5

El confinamiento y la cuarentena por la pandemia del coronavirus tiene a muchas personas algo nostálgicas y Christian Yaipén no fue la excepción.

El integrante de ‘Grupo 5’ fue parte de esta cantidad de la población y recordó en Instagram cómo se veía cuando estudió en la Universidad de Berklee ingeniería de sonido.

El joven pasó muchos años en Estados Unidos estudiando y después retornó al Perú para liderar ‘El Grupo 5’.

“TBT: 2013 Sesión de fotos con @marcofloresguitar en Boston” mencionó Christian en la publicación que hizo en Instagram.

Echa un vistazo a la publicación:

Anahí de Cárdenas sorprende al cantar tema del Grupo 5 y Christian Yaipén la elogia

Anahí de Cárdenas emocionó a sus seguidores cantando una exitosa canción del Grupo 5 desde sus redes sociales.

Ante el vídeo, el integrante de la agrupación de cumbia, Christian Yaipén, no dudó en compartir y elogiar la interpretación de la actriz en su cuenta en la red social.

“Me enamoré de ti y ¿Qué? Me enloqueció tu piel y ¿Qué? Me arrodillé a tu amor imposible, me enamoré de ti y ¿Qué? Yo me enfermé de amor y ¿Qué?”, se le escuchó entonar a la artista.

Y Christian Yaipén mencionó: “La gran Anahí de Cárdenas cantando, lo máximo”.

Echa una publicación que compartió Christian Yaipén en su cuenta de Instagram: