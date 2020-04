Maju Mantilla ante caso Alondra: “A mi esposo le cuento todo, pero tomo mis propias decisiones”

Maju Mantilla está muy feliz con la buena acogida que ha recibido la telenovela en la que participa "Te volveré a encontrar", donde ha destacado por las intensas escenas de besos con dos de los protagonistas. Ante ello, y las revelaciones de Alondra García Miró, la conductora de 'En boca de todos' fue consultada por El Popular, y no se calló nada.

La reina de belleza ha demostrado su versatilidad para los papeles en la televisión, por ello su personaje en la novela de América es uno de los más queridos. La popular figura de televisión interpreta a Inés, una mujer apasionada que fue golpeada por el amor.

Maju Mantilla no tiene problemas con escenas de besos

La conductora de televisión dejó en claro que las escenas de besos y caricias que protagonizó son parte de su trabajo, además no le han traído problemas con su esposo, con quien sostiene una excelente comunicación y la apoya en todo momento con su trabajo artístico, según indicó para El Popular.

"La novela es algo que estaba esperando con ansias, al igual que todo el elenco de actores, me alegra que la gente se esté enganchando con la historia", comentó la modelo, tras el estreno de la telenovela.

Tras ser consultada por su personaje y lo apasionado que es frente a cámaras afirmó que al inicio le parecía un poco incómodo, e incluso a veces no quería, pero terminó dándose cuenta que era parte de su trabajo.

Maju Mantilla toma sus propias decisiones

Ante la polémica de Alondra García Miró sobre dejar la actuación por mantener su relación con Paolo Guerrero, Maju confirmó que su esposo no tiene problemas con las escenas que protagoniza, ya que entiende es parte de su trabajo.

"No es que él esté viendo esas escenas cuando las grabo, tampoco es de ver mucha televisión, Gustavo está metido en su trabajo, aparte, su tiempo es para nosotros que somos su familia, pero sabe cuál es mi personaje, porque lo conversamos y le explico cómo son mis personajes y cómo se manejarán las escenas", reveló para el citado medio.

Sin embargo, dejó en claro que no necesita su aprobación. "Yo le comunico, le digo tengo este personaje, he preguntado de qué se trata y cómo va a ser el desarrollo de las escenas, me han dicho tal cosa. Le digo, dime, qué te parece. Ahora no es que él tome la decisión conmigo, pero sí me aconseja y me encamina, pues como cualquier esposo cuida a su esposa", sentenció.

Maju Mantilla opina sobre Alondra García Miró

"Si nos ponemos a pensar, no debe ser muy cómodo ver a tu novia besando a otro. Es parte del trabajo, pero hay muchas personas que se pueden sentir incómodas. Yo he tenido oportunidad de trabajar con Alondra, y me parece una chica súper talentosa, comprometida y dedicada con lo que quiere, yo la he visto así en la telenovela", manifestó.

"Y cuando ella quiera explotar totalmente su carrera de actriz o lo que quiera hacer, lo va a lograr. Si ella tomó la decisión (hacer una pausa), es quizás porque por ahora no está convencida de seguir con la actuación, pues sé que tiene muchas propuestas laborales. Si se siente feliz por ahora, nadie tiene que criticarla", sentenció la conductora y actriz de televisión.