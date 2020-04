¿Cómo actúa Alondra en Te volveré a encontrar? Pablo Heredia hizo este comentario

Pablo Heredia opinó sobre el debut actoral de Alondra García Miró en “Te volveré a encontrar”. El actor señaló que para ser su primera vez, la modelo hizo un trabajo "extremadamente bueno".

Heredia brindó una entrevista telefónica con América Televisión, donde habló de su personaje en la telenovela que protagoniza “Te volveré a encontrar”.

“(Mi personaje es) muy noble, de un gran corazón y ama a su mujer. Es una persona muy correcta, con una sensibilidad que lo conecta más con su madre”, contó el actor, quien también habló sobre la performance de Alondra.

"Es su primer telenovela y es un trabajo muy bueno, extremadamente bueno. Le puso mucha pasión, se nota una evolución en cada escena. Alondra terminó siendo un personaje súper, recontra importante”, indicó el argentino.

La telenovela “Te volveré a encontrar” se estrena este 20 de abril a las 9:30 por América TV.

Alondra no hará escenas de besos por Paolo Guerrero

Paolo Guerrero reveló que terminaría su relación con Alondra García Miró si es que ella tiene escenas de besos.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", expresó Guerrero sobre la telenovela Te volveré a encontrar.

Tras estas palabras, Alondra señaló que pone primero su relación “sobre todas las cosas”.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, expresó Alondra García Miró.