Paolo Guerrero no aceptaría que Alondra haga escenas de besos: "No estaría con ella"

Paolo Guerrero sorprendió durante la transmisión en vivo en Instagram, que no aceptaría ver a su novia Alondra García Miró realizar escenas de besos.

Jefferson Farfán al escuchar el comentario del jugador, "macho que se respeta", recalcó la profesión de su pareja quien ha participado como protagonista de una telenovela peruana.

Paolo Guerrero sorprende al contar que no estaría con Alondra García Miró si realiza escenas de besos

'El depredador' asombró a sus seguidores con su respuesta ante el cuestionamiento de Farfán, quien le consultó cómo tomaría las grabaciones de besos de la modelo como intérprete.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", reveló Paolo Guerrero.

Jefferson al impactarse por el comentario, expresó, “No pues, hermano, hay que respetar el trabajo. Ella es una actriz”.

Alondra García impactó con su respuesta tras el comentario de Paolo Guerrero

Alondra García Miró también fue parte de la conversación, respaldando lo mencionando de 'El Depredador', priorizando su romance.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, manifestó la actriz quien está pasando la cuarentena con Guerrero en Brasil.