Alondra García Miró desea tener dos hijos con Paolo Guerrero

Alondra García Miró, novia de Paolo Guerrero y ex chica reality, abrió las puertas de su corazón y expuso más de un secreto. En un reciente en vivo de Instagram, la también empresaria dio detalles de la relación que mantiene con el capitán de la selección peruana de fútbol.



La modelo sorprendió a sus fanáticos en sus redes sociales al revelar que le gustaría formar una familia con el futbolista y tener dos hijos en un futuro.

“La verdad quisiera tener dos (hijos) en algún momento, pero trato de tomar las cosas con calma y concentrarme en este momento en seguir creciendo profesionalmente”, expresó Alondra García Miró.

En ese mismo contexto, la exfigura de Esto es Guerra también reveló que el jugador del Inter de Brasil siempre fue su amor platónico desde hace mucho antes, antes de que el seleccionado llegara a las ligas mayores.

“Soy hincha de Alianza Lima por mi abuelo, incluso Paolo era mi amor platónico desde chica, era su fanática por la forma como jugaba y el corazón que le ponía”, agregó la empresaria, quien se divirtió con la transmisión en vivo que hizo Guerrero con su compadre Jefferson Farfán.

La relación entre Doña Peta y Alondra García Miró

Sobre la buena relación que mantiene con doña Peta, Alondra García Miró resaltó la ayuda que ha venido recibiendo de la madre de Paolo Guerrero con respeto al arte culinario.

“Mi suegra me enseñó a cocinar algunos platos como: cebiche, lomo saltado y ají de gallina. Cocinando era terrible, pero gracias a ella pude aprender los platos favoritos de Paolo”, explicó.

A pocos días de su debut en la actuación en la telenovela "Te volveré a encontrar", Alondra García Miró toma con naturalidad las críticas que tendrá gracias al papel protagónico.

“Me preparé mucho para esta oportunidad, fueron nueve meses intensos, pero puedo decir, sin dudar, que valió la pena y no me arrepiento de nada. ¿Miedo a las críticas? Nadie sabe lo que me costó llegar a donde estoy, incluso veo las cosas que debo mejorar. Por eso no respondo a las críticas que me juzgan sin base, trato de tener cuidado con las palabras que digo”, sostuvo.