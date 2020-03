Alondra García Miró pasa la cuarentena junto a Paolo Guerrero [FOTOS]

¡Más juntos que nunca! La ex chica reality Alondra García Miró acaba de revelar que está pasando la cuarentena con el deportista Paolo Guerrero en una de las zonas más exclusivas de Brasil.

Como sabemos, diferentes países han tenido que acatar las normas del aislamiento por la pandemia del coronavirus. El covid-19 viene cobrando miles de vidas alrededor del planeta, por ello todos debemos permanecer en casa.

Por su parte, la modelo inició en Instagram la mecánica de preguntas y respuestas. Aquí es donde uno de los usuarios le preguntó dónde estaba pasando la cuarentena.

“Estoy en Brasil, como ustedes saben he vivido en este país hace muchos años. Hablo portugués desde la primera vez que vine, pero no lo practico mucho porque me da vergüenza”, expresó.

García Miró y Paolo Guerrero están más juntos que nunca en esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir.

Echa un vistazo a la foto que compartió Alondra en su cuenta oficial de Instagram:

¿Quién es Alondra García Miró?

Alondra García Miró es una modelo peruana que se hizo conocida en el mundo del espectáculo por ser parte de diferentes realitys de competencia. Después de algunos años, se hizo mucho más conocida por ser la pareja del futbolista Paolo Guerrero. Actualmente viven juntos en Brasil, en donde el deportista trabaja.