Melcochita revela que Sunat embarga el dinero de sus cuentas del banco

El cómico Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’ está pasando un momento bastante complicado. Al margen de la pandemia del coronavirus, el comediante indica que todas sus cuentas bancarias acaban de ser embargadas por la SUNAT.

Melcochita explica que La Asociación de Autores y Compositores (ADPDAY) le dio adelanto de pago para que pueda usar durante la crisis sanitaria para él y su familia, pero se quedó sorprendido al llegar al cajero y ver que todo su dinero estaba embargado.

“Amigos peruanos de todas las redes sociales, tengo 83 años, voy a cumplir 84 años y esta queja me repudia porque amablemente la APDAYC me adelanta unas regalías y yo voy a sacar no mucho, y resulta que la SUNAT me sacó la plata. O sea, voy un mes (sin trabajar), nosotros los artistas por la emergencia no trabajamos, inclusive la SUNAT no me descuenta la matrícula de las niñas, los utilices, la comida, la gasolina, nada, todo para ellos", inició explicando el artista en uno video de Facebook.

Pablo Villanueva se encuentra pidiendo ayuda, ya que no es la única persona que está pasando esta situación tan complicado, sino que existen más que están pasando por lo mismo.

"Está bien que me embarguen cuando esté la situación bien, pero no ahora cuando estamos en crisis. Parece que los de la SUNAT no tienen hijos, no tiene familias, no creen en Dios, en nadie. Lo que están haciendo es malo y no solo conmigo sino con varios. A ellos no les interesa porque viven bien, tienen sus carrazos y no hay problema. Para nosotros es una miseria”, expresó Melcochita.