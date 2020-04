Alondra no hará escenas de besos por Paolo Guerrero: “Voy a priorizar mi relación”

La modelo y actriz Alondra García Miró no se quedó callada ante las declaraciones de su pareja, el futbolista Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ mencionó que no acepta que su novia haga escenas que incluyan besos en la boca.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", expresó Guerrero en la transmisión en vivo que hizo con Jefferson Farfán en Instagram.

Tras estas palabras, Jefferson pidió la opinión de Alondra y ella respaldo totalmente a su pareja explicando que pone primero su relación “sobre todas las cosas”.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, expresó García Miró.

Jefferson Farfán confirmó que pasa la cuarentena con Yahaira Plasencia

En esta transmisión en vivo, Jefferson Farfán también (por fin) confirmó que está pasando su cuarentena junto a Yahaira Plasencia. Paolo Guerrero le consultó con quiénes estaba compartiendo el confinamiento y ‘La Foquita’ empezó a decir una lista de nombres y entre ellos se encontraba el de 'La Reina del Totó'.