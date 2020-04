Farfán critica a Paolo Guerrero por prohibir escenas a Alondra: “Respeta su trabajo”

¿No le parece? El futbolista Jefferson Farfán y Paolo Guerrero realizaron una transmisión ‘en vivo’ en Instagram en donde revelaron muchas verdades sobre la vida de ambos.

Una de las afirmaciones que más llamó la atención fue cuando Paolo Guerrero indicó que “terminaría su relación” con Alondra García Miró si es que ella realiza escenas de besos.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, indicó Guerrero.

Al escuchar estas declaraciones, ‘La Foquita’ se quedó muy sorprendido y algo incómodo con la respuesta y le dijo que tenía que “respetar su trabajo como actriz”.

“No pues, hermano, hay que respetar el trabajo. Ella es una actriz”, indicó Farfán.

¿Qué dice Alondra?

Alondra García Miró no se mostró nada incómoda con las respuestas de Paolo Guerrero, es más ella mostró su apoyo y resaltó que pone su relación por encima de todo.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, expresó García Miró.

La respuesta de Paolo y Alondra no solo ha sido criticada por Jefferson Farfán sino por diferentes usuarios en redes sociales.