Alondra García Miró y las 'beachy waves', el peinado que nos queda bien a todas

Alondra García Miró es considerada una de las modelos más hermosas de nuestro país, y es que la actriz y empresaria siempre escoge looks de belleza que resaltan y complementan sus rasgos.

Además de sus enormes ojos verdes, un aspecto que Alondra siempre destaca en sus fotos ya sean para campañas publicitarias o para compartir en su Instagram es su cabello, el cual luce un balayage dorado y que casi siempre estiliza con un peinado predilecto: las beachy waves (ondas playeras).

Las beachy waves es un peinado ampliamente conocido en el mundo de la belleza desde mucho tiempo ya que sin exagerar, le queda de maravilla a todas pues ese acabado relajado-chic aporta sensualidad, ilumina el rostro y nos hace lucir más rejuvenecidas. Además, a diferencia de otros estilos, este combina con todo tipo de outfit para cualquier ocasión y nos da un look de alfombra roja sin ser muy exagerado.

Por si fuera poco, las ondas playeras son muy fáciles pues no necesitan mucha técnica o elaboración, además hay diferentes métodos para hacerlas y algunos de ellos no requieren calor, cosa que beneficia al cabello, especialmente si está teñido. Ahora sabemos por qué Alondra García Miró siempre usa este peinado, que en su melena con balayage, refleja mejor la luz y le da un look espectacular.