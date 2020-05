Alejandra a Martín Vizcarra: "Estas medidas no están sirviendo, debe cambiarlas"

Alejandra Baigorria expresó su inconformidad en redes sociales tras las medidas tomadas por el gobierno del mandatario, Martín Vizcarra, ante el estado de emergencia.

La empresaria indignada por ver la fluencia de personas en las calles, envió un contundente mensaje ante la pandemia del coronavirus.

Alejandra Baigorria en Instagram envió este mensaje al presidente Martín Vizcarra

La modelo criticó a través de una historia en su plataforma digital, el comportamiento de los ciudadanos por exponerse, actuando como si fuera un día normal de trabajo.

“Las calles estaban llenas de carros, de personas, como un día normal. Así que nadie está respetando la cuarentena. Los policías ya no te piden permiso de tránsito. Es más, ya no hay policías, veo más militares que policías. Así que, presidente Vizcarra, de verdad que estas medidas no están sirviendo, debe cambiarlas porque todo está peor”, comentó la joven.

Alejandra Baigorria pide reducir los precios de las telas para elaborar mascarillas

La participante de 'Esto es guerra' también confesó a sus seguidores, que los vendedores de telas deberían tener un precio más barato para realizar las mascarillas que está regalando a las personas vulnerables.

“Definitivamente la gente está vendiendo la tela notex, que estamos usando para las mascarillas, diez, ocho o cinco veces más caro. Se están aprovechando mucho y eso está mal porque es algo que necesitamos todos para estar protegidos”, expresó Baigorria.

Magaly Medina opinó sobre Alejandra y George Forsyth

Durante la transmisión de su programa, Magaly Medina cuestionó la relación de la chica reality y el alcalde de La Victoria durante la cuarentena.

“Esta pandemia ha hecho que algunas personas trabajen solidariamente como Alejandra Baigorria que confecciona mascarillas para repartirlas en el distrito de La Victoria, es la única que ha querido hacerlo gratis, pero el detalle está en que ahora la vemos junto al alcalde, el que visita su taller. Los vemos haciendo actividades juntos ¿no será que entre ellos hay un coqueteo”, comentó.