Alejandra Baigorria y Forsyth donan comida y mascarilla a personas varadas en La Victoria

Alejandra Baigorria y George Forsyth se unieron para apoyar a las familias vulnerables que residen en la Plaza Manco Capac.

Al registrarse varias personas varadas en el distrito de La Victoria, los personajes públicos entregaron comida y mascarillas en apoyo a las personas más afectadas por la pandemia mundial del COVID-19 que desean retornar a su ciudad de origen.

Alejandra Baigorria en Instagram junto a Forsyth entregaron donaciones a familias vulnerables de La Victoria

La empresaria y el alcalde de La Victoria no dudaron en trabajar juntos para conseguir un apoyo en esta labor social que resultó una gran donación hacia los ciudadanos que se encuentran varados en Lima sin recursos económicos.

“Estamos en la Plaza Manco Cápac entregando mascarillas y comida a toda la gente que se tiene que ir a provincia y que está durmiendo aquí en el parque. Han armando carpas. Hemos hecho varias donaciones y las mascarillas para que se puedan proteger”, expresó Baigorria en sus redes sociales.

Sin embargo, el trabajo para la chica reality no ha sido fácil." La verdad que toqué muchas puertas hace varias semanas y no recibí ninguna respuesta y me frustré, deprimí y sentí mal, porque tenía todo para ayudar y, por supuesto, también las ganas de hacerlo, pero sentía que estaban más preocupados en cosas irrelevantes que no tienen nada que ver con lo que estamos pasando en el país y, bueno, por fin lo logramos".

Alejandra Biagorria pidió apoyo de empresas privadas para fabricar más mascarillas

Hace unas semanas, la integrante de 'Esto es guerra' invocó desde sus plataformas digitales el apoyo de empresas privadas para aumentar la producción de mascarillas, canastas de víveres, guantes y enviar hacia otras zonas de la ciudad que no cuentan con los implementos necesarios.

A su vez, aprovechó en responder a las críticas por el material de sus productos. "Nuestras telas están 100% aprobadas por el Minsa y todas las medidas, todo se está haciendo de la manera correcta, siguiendo los protocolos”.