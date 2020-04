Alejandra Baigorria sobre George Forsyth: “A mí me gusta, por eso nos ven juntos”

Alejandra Baigorria,hace algunas semanas, en coordinación con George Forsyth, puso en marcha uno de sus talleres de costura en Gamarra para confeccionar mascarillas en pro de todos aquellos que las necesiten durante el vigente estado de emergencia decretado ante la proliferación del coronavirus en Perú.

Como si fuera poco, la exparticipante de Esto es Guerra y el alcalde de La Victoria también se unieron para llevar donativos a las personas varadas que intentaban regresar a sus ciudades de origen luego de quedarse sin trabajo.

Tras las constantes apariciones en público, muchos han especulado que entre George y Alejandra Baigorria podría existir un amor incipiente; no obstante, la chica reality se encargó de disipar las especulaciones.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán, porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación", manifestó la empresaria en declaraciones a Trome.

La exparticipante de Esto es Guerra dejó en claro que por el momento no tiene nada sentimental con el burgomaestre de La Victoria, además de asegurar que ella sale a apoyar a la gente sin temor contagiar a alguien casa, porque está viviendo sola.

" A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir, porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, expresó.