Andrés Wiese comparte nueva receta de postre y recibe ‘respetuosos’ comentarios

Andrés Wiese, hace unos días, en sus historias de Instagram denunció que era víctima de acoso, pues los comentarios que le hacían sus supuestas seguidoras cuando posteaba sus recetas de postres.

“Siempre he tratado de divertirme de los chistes, memes y comentarios que he recibido (…) Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes (…) No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso, es preocupante”, escribió el recordado Nicolás de las Casas de ‘Al fondo hay sitio’.

Desde aquella fecha, Andrés Wiese no volvió a compartir una receta de postres; sin embargo, al parecer, su afición por la repostería pudo más y en Instagram publicó nuevamente cómo hacer un dulce.

Esta vez, los seguidores del actor peruano realizaron comentarios diferentes, más mesurados y respetuosos.

“Que lindo te ves Esperancito! Lastima que te faltó... ah caray, no faltó nada. Se ve delishus”, “El cocinero más lindo”, “Aparte de ser un buen actor también tienes arte en tus manos eres un chico guapo con distintas habilidades”, fueron algunos de los comentarios.

Magaly Medina a Andrés Wiese: “Yo no lo veo como acoso porque en las redes sociales hay una dictadura total”

La conductora del programa ‘Magaly TV: La firme’ también se refirió sobre el acoso que denunció Andrés Wiese.

“Hay hombre que son mañosones, pervertidos, vulgares, sucios, pero también hay mujeres que son lo mismo, mañosonas, vulgares, soeces y le hicieron todo tipo de comentarios. Él ha dicho que se ha sentido acosado, pero yo no lo veo como acoso porque en las redes sociales hay una dictadura total, el imperio de nadie, todos comentan lo que quieren y se escudan en el anonimato”, señaló Magaly Medina.