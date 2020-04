Erick Elera entiende la molestia de Andrés Wiese y lo respalda

Hace unos días, en su cuenta de Instagram, Andrés Wiese denunció es víctima de acoso cibernético. El actor estuvo compartiendo en sus redes sociales recetas de postes y le enojó los comentarios subidos de tono que le escribieron.

Por ello, en sus historias de Instagram hizo su descargo sobre esta situación. “Siempre he tratado de divertirme de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años (…) No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso, es preocupante”, escribió Andrés.

Erick Elera respalda a Andrés Wiese

Luego de esta denuncia, Erick Elera le dio su apoyo a su excompañero de ‘Al fondo hay sitio’ y reveló que las personas se exceden con sus comentarios en las redes sociales.

“Mis bromas con Andrés siempre las hemos manejado bien desde ‘Al fondo hay sitio’ y más nada, pero las cosas se han salido de las manos porque la gente se excede y eso es lo que seguro le molestó a él. Lo entiendo, en redes escriben cualquier cosa y no se miden. Eso (comentarios) pierde la gracia”, declaró Erick Elera a ‘Trome’.

Andrés Wiese reveló qué es lo que le une a Erick Elera

Desde que se conocieron en ‘Al fondo hay sitio’, Andrés Wiese y Erick Elera crearon una bonita amistad. El popular ‘Ricolas’ les tiene mucho cariño al cantante y a su hija Flavia, quien también participó en la serie creada por Efraín Aguilar.

A través de su Instagram, Wiese reveló que a él y a Elera les une algo más que una simple amistad.

“Esta es la hermosa razón por la que a @erickeleraoficial y a mí nos une mucho más que una simple amistad... NF & N ❤”, escribió el actor peruano.