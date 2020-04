Andrés Wiese molesto por comentarios subidos de tono: “¿Por qué no educarnos por el acoso al hombre?”

Durante la cuarentena, Andrés Wiese utiliza su cuenta de Instagram para mostrarles a sus seguidores a algunas recetas para preparar postres.

Es así como el actor de “Al fondo hay sitio” publicó las recetas de diversos postres, como pie de limón, tres leches, entre otros.

Andrés Wiese en Instagram mostró su molestia por comentarios subidos de tono

Andrés Wiese compartió los postres en su Instagram; sin embargo, los comentarios que le hicieron por su última receta, la torta tres leches, hicieron enojar al actor peruano.

“Delicioso Andrés y el postre también”, “La única leche que necesitamos es la tuya”, fueron algunos de los comentarios subidos de tono que hicieron enojar al popular ‘Ricolas’ de “Al fondo hay sitio”.

Ante esto, el actor no se quedó callado y se pronunció en su Instagram al respecto.

“Siempre he tratado de divertirme de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años. Junto a Erick Elera, siempre nos hemos reído de todo lo que las bromas hacia “Ricolás” generaban en las personas (…) Sé muy bien cómo son las redes sociales, y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena, también hay mucha gente mal intencionada, infeliz y enferma”, escribió Andrés.

El actor también comentó que hace amos bloquea y elimina comentarios que consideraba insultos y acoso, pero nunca los visibilizó. “Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes”.

“Leer comentarios así no me hace sentir el más macho, el más deseado, el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso, es preocupante. Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. ¿Por qué no educarnos por el acoso al hombre?”, agregó.

Además, Wiese pidió a sus seguidores que reflexionen sobre el tema y seamos mejores personas.