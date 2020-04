Aislinn Derbez recordó un fuerte episodio que tuvo a causa del exceso de alcohol

Aislinn Derbez fue entrevistada por su hermano José Eduardo. Aquí la hija de Eugenio Derbez confiesa que tuvo excesos con el alcohol cuando era joven, sin embargo, hubo un episodio mucho que hizo que reflexionara.

"Tuve como esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25. Cuando me ponía peda me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque…", confesó.

Ante la pregunta de su hermano, si le dieron crudas, la actriz respondió: “Claro, soy alérgica al alcohol, soy como alérgica a los estupefacientes del mundo”.

Incluso, recordó una anécdota que le pasó en New York e hizo que dejara de tomar.

"Una vez me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frió y dije me voy a morir, me voy a desmayar... Me desmayé en la calle, me quisieron llevar al hospital, no me dejé, pero no podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo", detalló la joven.

Los hermanos recordaron también sus travesuras de niñez donde su hermano Vadhir era agarrado de punto.

“Tú y yo éramos como uña y mugre cuando éramos chiquitos, ¿te acuerdas?”, contó Aislinn Derbez.

“Pero nos unía mucho el molestar a Vadhir, en cuando Vadhir maduró y se convirtió en un hombre nuestro propósito se acabó”, continuó José Eduardo.