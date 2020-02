Eugenio Derbez saluda a Vadhir por su cumpleaños con tierno mensaje

Vadhir Derbez está de cumpleaños y Eugenio Derbez no lo pasó por alto y le escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Eugenio Derbez compartió una imagen de él junto al ganador del programa “¿quién es la máscara?” que fue editada con un divertido texto dentro de la foto.

“Nada más te acomodo este gallito”. A lo que el actor de 29 años respondía “pa, cumplo 29”.

A esta imagen le acompañó un tierno mensaje: “Ya sé, ya sé Vadhir Derbez pero siempre te voy a ver como mi niño. ¡Felicidades, hijo! Te amo. Happy birthday to my little boy!”.