¿Ya es 24 y tu pavo sigue congelado? Así puedes descongelarlo en tiempo récord y salvar tu cena

La Navidad está aquí, y si eres de los que dejaron todo para el último minuto, probablemente te encuentres con un pavo congelado que no sabe de celebraciones. Si te has dado cuenta hoy, el 24 de diciembre, que tu pavo sigue en el congelador, ¡no entres en pánico! Aunque el tiempo apremia, no todo está perdido. Aquí te dejamos algunos métodos probados para descongelarlo rápidamente, sin perder calidad ni sabor, y que te permitirán servir un festín delicioso en tiempo récord.