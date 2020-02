Eugenio Derbez y la inolvidable pedida de mano a Alessandra Rosaldo [VIDEO]

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento cuando revelaron su romance.

El mexicano quien suele conquistar con su ingenio, le propuso matrimonio a la actriz con un inesperado detalle que la emocionó, convirtiéndose en uno de los días más felices para la actriz. Por ello, en honor a sus ocho años de aquel día, recordamos así el inolvidable momento.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Eugenio Derbez?

La intérprete había sido citada supuestamente para una entrevista de trabajo donde asistió acompañada de su padre. Para esta ocasión, Eugenio contrató a unos actores de teatro y así interactuaron con ellos, mientras el aparecería escondido.

De pronto, en ese instante apareció un príncipe de Cenicienta montado de un caballo con una máscara, se hincó y sacó un anillo de compromiso.

La cantante pasmada por lo que observaba, adivinó que era su novio y comenzó a llorar de la emoción, siendo registrado su pedida de mano.

Alessandra Rosaldo en Instagram: romántico mensaje a Eugenio Derbez

La cantante de Sentidos Opuestos ha confesado que ese fue uno de los días más felices de su vida, pues, siempre había soñado con casarse y con el motivo de su aniversario número ocho, publicó en sus redes un emotivo mensaje junto a tiernas fotografías.

"Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué hermosa es la vida contigo amor mío @ederbez, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por seguir cabalgando a mi lado, por la bella familia que hemos formado y por construir conmigo un hogar de amor".

Boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo