Victoria Ruffo y su polémica boda con Eugenio Derbez al enterarse que fue falso

Victoria Ruffo en los años 90, era una de las mujeres más hermosas que conquistaba con su actuación en exitosas telenovelas de Televisa. Mientras iniciaba su carrera, se enamoró de Eugenio Derbez y al poco tiempo se enteraron que estaban embarazada.

Este hecho generó, que el actor desee formalizar su compromiso con la actriz organizando una boda sorpresa que al final llegó asombrar a la protagonista de melodramas al darse cuenta que era falso. De partir de ese momento, todo cambió y sus enfrentamientos no cesan hasta la actualidad.

¿Por qué se separaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Victoria y el comediante tuvieron un romance de cinco años luego que ella se enterara al mes de su amor que tendría a José Eduardo, mientras el crecimiento de su carrera iba en ascenso siendo considerados la pareja perfecta.

Aunque se iban separar antes que naciera su pequeño, se dieron una oportunidad hasta que se separaron después del nacimiento de su primogénito.

¿Cómo ocurrió la boda boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruff?

A pesar que la artista no tenía en sus planes contraer matrimonio, fue sorprendida por Derbez cuando le organizó una fiesta donde le entregó sus anillo de compromiso. Pues, todo ocurrió tras enterarse la prensa que ella tendría un bebé y con este hecho evitar el acoso, inventaron una mentira.

Por medio de una entrevista, Ruffo manifestó. "Tú dices que nos casamos en Cancún y yo que en Valle de Bravo". Eugenio por su parte, planeó todo tan creíble y original, llevándola desde el helipuerto de un hotel hacia un casting de trabajo. Sin embargo, estaban esperándolos una fiesta de mentira donde estuvieron de invitados familiares y amigos.

A su vez, en la ceremonia contrataron la actuación de un sacerdote hasta el vestido de novia. "Vi a la esposa de un amigo de él con un vestido de novia, me empiezan a vestir con el vestido de novia".

Pero Victoria Ruffo expresó que nunca conoció de la broma y un año después intentando retornar su relación que duró solo unos meses. "Yo quisiera aclarar y de una vez por todas lo de la famosa boda falsa, eso es mentira y Victoria lo sabe", comentó Derbez.

La protagonista de 'La madrastra' de acuerdo a su manifestación, desconocía del tema pues creía que sí estaba casándose ante Dios. "Me dice fue de mentira. Si me dolió, si me desilusionó. Si me gustó que armara la faramalla y todo".

Vídeo- Victoria Ruffo reveló la verdad de su matrimonio con Eugenio Derbez

