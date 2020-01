José Eduardo Derbéz confiesa el "infierno" que vivió por peleas de Eugenio y Victoria

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aunque tuvieron un hijo, José Eduardo Derbez, han solido mostrar sus diferencias ante los medios de comunicación sin importar que el público sea testigo de sus inconformidades.

Ante ello, el joven de 27 años reveló detalles conmovedoras como hijo, al haber sido testigo durante años la mala relación que tuvieron sus padres, sorprendiendo con su declaración.

¿Qué dijo José Eduardo sobre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

El mexicano durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, manifestó por primera vez anécdotas de su pasado cuando los intérpretes ni intercambiaban ninguna palabra cuando era una adolescente y hasta la actualidad.

“Hace años no hablan. Creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar, ya 10 años que ellos dejaron de hablar”, indicó desde el canal de youtube de la periodista.

¿Cómo fueron las peleas entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

De acuerdo a la revelación de José Eduardo, cuando era menor de edad, los actores estaban obligados a conversar pero no duraba más de 15 segundos y terminaba en gritos.

“Yo me acuerdo perfecto que era llamada de 15 segundos y tenía la mentada de madre, entonces yo decía ‘no, es que de verdad no pueden hablar’”.

Además, comentó una anécdota conmovedora. “O sea empezaban muy bonito. Yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono […] 10 segundos más y ya era mentada de madre”.

A su vez, narró desde que cumplió la mayoría de edad sus padres dejaron de hablarse. “A partir de los 18 fue como de ‘ya cumplió 18, ya no me marques, ya ahí quedó toda nuestra relación’ y ya””.

José Eduardo Derbez como actor

El actor de De viaje con los Derbez también manifestó sobre el apoyo de los mexicanos con su carrera. “Creo que los dos me han apoyado muchísimo, siempre como que no les he pedido ayuda de nada, que muevan palancas ni nada, lo que voy a hacer, lo voy hacer yo solo”.

¿Cuándo iniciaron un romance Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Victoria y Eugenio se enamoraron en 1997, al tener un romance de cinco años nació José Eduardo. Sin embargo, se separaron cuando su primogénito tenía cinco años mientras el pequeño se quedó con la actriz.

¿Cuantos años tiene Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez a sus 58 años sigue conquistando a su público con su pasión por la producción, sorprendiendo con su última serie De viaje con los Derbez.