Una famosa conductora de televisión dejó en shock a los espectadores al anunciar durante una transmisión en vivo que su esposo la engañó luego de 9 años de relación. La presentadora no pudo escapar de ser víctima del engaño de su pareja y contó todos los detalles dejando a los televidentes sin poder creerlo.

“Quiero confesar que me engañaron después de 9 años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas”, relató sobre la forma en que descubrió que el padre de sus hijos la había engañado en sus nueve años que estuvieron juntos.