Sigrid Bazán se defiende de detractores: “Gané mi trabajo por las cosas que hice”

Sigrid Bazán salió al frente para responder a detractores, quienes cuestionan su trayectoria y logros alcanzados en su carrera. La joven aclaró que todo se lo ha ganado a pulso y no le debe nada a nadie.

"Gané mi trabajo por las cosas que hice. Trabajé en la radio, en otros diarios antes de entrar a Latina, en una ONG, y he sido dirigente de mi universidad. Ahora estoy en un noticiero y siento que no le debo nada a nadie más que a mí misma y a mi esfuerzo", señaló.

"Soy bastante joven, entré hace 4 años a Latina y en mi primer año estuve conduciendo varios espacios. No he pedido, cobrado ni otorgado favores, así que mejor no responder a la ‘mala onda’ porque suficiente tenemos con lo que estamos viviendo en este momento. Cuando alguien me tire barro, pero barro que me sirva… lo recogeré, limpiaré y mejoraré", acotó la periodista.

Por otro lado, señaló que no todo son críticas, pues hay mucha gente que la ha felicitado por su trabajo, entre ellos, el cantante Pedro Suárez Vértiz.

"Siempre agradeceré la buena onda de Pedro Suárez y agradezco la buena onda de todas las personas que me han escrito, porque es un reconocimiento a mi trabajo", recalcó.