Mariella Zanetti preocupada: "Estoy viviendo de mis ahorros, pero no va a durar siempre"

Mariella Zanetti señaló que es consciente de los cuidados que debemos tener ante el brote de coronavirus en el país, sin embrago, no pudo ocultar su preocupación ante la falta de trabajo.

"Me vine a mi casa de playa porque aquí estoy aislada completamente. Estoy con mis dos hijos y todos estamos seguros. Veo a diario el mar y noto que lo positivo de todo esto es que la tierra se está sanando: el mar está limpio y con muchas aves", indicó la actriz.

Zanetti señaló que tenía varias propuestas de televisión, sin embargo, se ha visto afectada ante la pandemia COVID-19.

"Yo tenía propuestas para hacer teatro pero esto se ha paralizado. Me estoy afectando económicamente, vivo de mis negocios y todo está parado, mis alquileres están parados, también, las producciones están paradas. Ahora estoy viviendo de mis ahorros, pero eso no va a durar siempre. Esperemos que cuando pase esto todo retorne a la normalidad, y ahí seguiré trabajando para levantar mis negocios. Y sí me gustaría regresar a la televisión", señaló.

La artista recalcó que aunque sabe que está bien, extraña mucho a su madre, quien se encuentra en Estados Unidos. "También extraño mucho a mi abuela que está en Trujillo. Espero poder verlas pronto", contó.

Asimismo, señaló que esta situación debe sacar lo bueno de las personas, "nuestra empatía tiene que salir. La raza humana se esta extinguiendo por un virus y si no nos unimos vamos a perder esta batalla".

"El arte se ha visto afectado, pero los artistas somos muy creativos, por ejemplo aplaudo la iniciativa de María Victoria, quien cobra por transferencia por mandar saludos elaborados en su personaje de La Pánfila. Esto es una oportunidad de trabajo y no se debe criticar, hay que seguir este ejemplo", recalcó la actriz, quien este domingo participará en Mi mamá cocina mejor que la tuya.