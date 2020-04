Angie Jibaja abandonó la clínica y se desconoce su paradero

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, contó que la modelo pidió su alta, abandonó la clínica y ahora no se sabe cuál es su paredero. Como se recuerda, la chica de los tatuajes se encontraba recuperándose luego que Ricardo Márquez Michieli le disparara.

"No he podido hablar con ella, se salió de la clínica. Pidió su alta bajo su responsabilidad (entre las 5 y 6 de la tarde) y le dijo por teléfono a su hermana (Cielo) que se iba para que la deuda no crezca más", contó Maggie sobre su hija.

Asimismo, contó que su hija Cielo está afectada por esta situación.

"No entiende, no pude hablar con ella, solo sé que está mal. Cielito está llorando y triste, no pudo subir (a la habitación donde estaba Angie) porque había una amiga que estaba con ella", señaló

Respecto a Lady Mejía, Liza se mostró muy fastidiada, indicando que sus declaraciones perjudicaron más a su hija.

"No sé (donde está Angie), imagino que la amiga la llevó a su casa, sé que le llevó ropa a Angie. Esa chica (Lady Mejia) se hace la tonta y solo perjudicó más a mi hija", remarcó.

"Dios quiera que mi hija no se ponga mal. Solo quiero que mi hija esté bien y que la ayuden, estoy lejos", acotó la mujer.

Respecto al pago de la clínica, Maggi Liza explicó que solo falta una parte del monto para cancelar la deuda.

"Se ha pagado 7 mil soles y con el resto se hizo un compromiso para cancelarlo en armadas", dijo.

Dictan prisión preventiva contra hombre que disparó a Angie

El Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia Contra la Mujer, la Cuarta Fiscalía Provincial de Lima y los Integrantes del Grupo Familiar dictaron 8 meses de prisión preventiva en contra de Ricardo Márquez Michieli, sujeto que disparó a Angie Jibaja.

Ricardo Márquez está actualmente en la clínica San Pablo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) según el diario ‘Perú 21’. Recordemos que este hombre fue herido de bala cuando intentó escapar y disparar a dos suboficiales.