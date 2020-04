''Le supliqué para que no deje que se muera'', dijo amiga de Angie Jibaja al agresor

La deportista Lady Mejía, testigo del violento episodio que ocurrió contra Angie Jibaja, confesó detalles del trágico instante en el programa de Magaly Medina.

Tras el aparente intento de feminicidio, la joven al recordar los hechos no pudo contenerse y mostrar su miedo ante el agresor que las "amenazó" durante la noche del crimen.

Amiga de Angie Jibaja rogó al agresor que no las deje morir

Mejía durante su declaración pública, reveló que le suplicó a Ricardo Márquez Michieli, el hombre de 75 años que atacó a la modelo, para que no las mate.

¿El agresor de Angie Jibaja ya la había amenazado de muerte hace una semana?

La joven contó lo siguiente, "mira Magaly acá hay algo que recién me he enterado. Este señor ya la ha amenazado a Angie ya hace una semana, antes de lo de la pistola, y yo no sabía", enfatizó.

"Yo ya me quería ir, porque obviamente sentía una situación incómoda desde que empezaron a discutir. Y entonces Angie me mira y porque me conoce y me dice: 'Ni te vayas porque me resiento'", continúo.

"Ella me insistió y me dijo: 'Valeria te voy a regalar mi refri, que está nueva, que no la uso. Pero, ¡por favor! No me dejes con este señor'. Me imploró, me insistió bastantes veces y yo ya como que percibí que estaba incómoda con el señor".