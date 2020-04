Decretan prisión preventiva contra hombre que disparó a Angie Jibaja

El Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Violencia Contra la Mujer, la Cuarta Fiscalía Provincial de Lima y los Integrantes del Grupo Familiar dictaron 8 meses de prisión preventiva en contra de Ricardo Márquez Michieli, sujeto que disparó a Angie Jibaja.

La prisión preventiva se dio por el presunto delito de intento de feminicidio.

Ricardo Márquez está actualmente en la clínica San Pablo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) según el diario ‘Perú 21’. Recordemos que este hombre fue herido de bala cuando intentó escapar y disparar a dos suboficiales.

El pasado viernes, Márquez llevó a Angie Jibaja hasta la clínica San Pablo con dos heridas de bala. El personal de la clínica informó todos los hechos a dos policías que llegar al lugar y al ver a los agentes de la PNP, Márquez empezó a disparar.

Abuelo de Angie Jibaja afirma que la modelo está fuera de peligro

El abuelo de Angie Jibaja, Fidel Liza expresó que está viviendo momentos muy difíciles por la salud de su nieta. También expresó que espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“Estoy muy preocupado por la salud de Angie, lo único que sé, por una enfermera que trabaja en la clínica, es que fue operada y está fuera de peligro. Quiero ir a verla, pero ahorita estoy con la presión muy alta y mi hijo no me permite salir. Estoy muy mal, no sé lo que está viviendo”, indicó el abuelo de la modelo al diario ‘Trome’.