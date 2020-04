Yaco Eskenazi sobre reconciliación con Natalie Vértiz: "La cuarentena nos ha ayudado mucho"

Yaco Eskenazi respondió las preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, y no se amilanó a ninguna, respondiendo incluso sobre su distanciamiento con Natalie Vértiz, el cual ya fue superado.

Al igual que muchos peruanos, el actor y conductor de televisión se encuentra respetando cuarentena impuesta por el gobierno tras el brote de coronavirus en nuestro país. Y aunque extraña el salir a la calle, disfrutar de la libertad y sus "pichangas", cuenta que valora mucho su tiempo en familia, con su esposa e hijo.

"Estoy aprendiendo a convivir con mi familia de una manera diferente, todo el tiempo juntos, interactuando, buscando maneras de entretenernos, de conocer nuestras diferentes facetas, creo que nos va a dejar una gran lección la cuarentena", respondió.

Ante la pregunta de un usuario de la red, ¿cuál ha sido el momento más duro que han vivido como esposos?, él no dudó en responder: "El momento más o menos difícil en toda la relación fue hace poco, que hubo un distanciamiento del que ya hablamos, un temita ahí por resolver, pero ese es el único momento en que podemos decir que nos peleamos, porque nosotros ni siquiera peleamos, en la casa hay discusiones mínimas".

"En seis o siete años de relación nunca habíamos tenido ningún momento así, pero ya pasó, ya estamos bien, parece como si Dios nos hubiese mandado la cuarentena para estar más pegados que nunca, y aquí estamos felices, aprendiendo, todo es como una lección, las parejas son eso, una carrera que no para", señaló.

Yaco Eskenai contó que gracias a Natalie Vertiz está subiendo de peso, pues no deja de hacer postres para las familia.

"A Natalie le salen muy ricos los dulces, el otro día hizo galletas, y de las veinte que hizo, yo me comí dieciséis. Lo único que espero es que el día que todos los peruanos salgamos a la calle y nos encontremos, todos estemos unos siete u ocho kilos arriba (risas)... Hoy ya empecé a tomar extracto de apio por la mañana", contó.

En otro momento, un usuario le preguntó si se han proyectado tener un segundo hijo.

"Eso es algo que desde un principio lo he querido, Natalie también, pero hemos ido entendiendo que nuestras carreras han ido tomando diferentes caminos, cuando nosotros nos conocimos éramos participantes de un reality, hoy ya no, hoy Natalie tiene una carrera que no solo se desarrolla en Lima, entonces, sería un poco complicado para ella, habría que cortarle todo lo que viene haciendo. Pero, Natalie es joven y yo estoy operativo, así que en cualquier momento podríamos tener otro hijo", bromeó el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.