Natalie Vértiz confiesa la crisis matrimonial que enfrentó con Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz es una de las peruanas más queridas que cautiva con su sonrisa y belleza. Sin embargo, estuvo en medio de los comentarios tras revelar su esposo que estuvieron distanciados.

Yaco Eskenazi alarmó a sus seguidores tras contar detalles personales de su relación con la modelo con quien ahora detalló cómo superó su crisis matrimonial.

El exchico reality de "Esto es guerra" sorprendió al confesar que él y la madre de su hijo estuvieron alejados al quedar devastado por la muerte de su padre.

Aunque suelen las parejas tener inconvenientes, los famosos enfrentaron la complicada situación manteniéndose ahora más unidos.

Natalie Vértiz contó la crisis matrimonial que enfrentó con Yaco

La modelo al presentarse en un programa de América televisión, contó que fue cierto el tenso momento de pasó en su relación con el conductor.

Sin embargo, aprovechó en desmentir cualquier inconveniente en la actualidad y anunciar que está feliz junto a su familia.

"Mi familia está feliz, yo estoy feliz y estamos junto como tiene que ser. Lo más importante en una pareja, comunicación, el apoyo y la comprensión".

A su vez, manifestó que ya no le incomodan los rumores de su romance. "Ya no me molesta tanto, ya me acostumbre. Yo siempre he tratado de ser perfil bajo en lo que hago y solo hablo de mi trabajo".

¿Natalie Vértiz será mamá por segunda vez?

La joven aunque había contado antes que deseaba ser madre de nuevo, está enfocada en su crecimiento profesional.

"Me encantaría, pero por ahora estoy muy enfocada en las cosas que tengo que hacer y mis metas personales, más adelante".

Vídeo - Boda de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi