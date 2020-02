Yaco Eskenazi: “Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje de Natalie”

El actual conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Yaco Eskenazi decidió halar sobre los problemas que tuvo con su esposa y madre de su hijo Natalie Vértiz. Cabe mencionar que se dice que desde hace algunas semanas está distanciado con su pareja.

El ex chico reality habló sobre su relación con Natalie.

“Las redes sociales de Natalie y Yaco se han separado, se han peleado, pero Yaco y Natalie están perfectos, acá está mi anillo, nosotros somos esposos. Yo no lo voy a negar, hay etapas bonitas y etapas difíciles”, mencionó el modelo a Ojo.

Eskenazi también resaltó que se alejó de su esposa por el fallecimiento de su papá en el 2019.

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, mencionó.

Por otro lado, el compañero de Ethel Pozo resalta que está bien con Natalie y que ya están pensando en tener otro bebé.

“Gracias a Dios ya está pasando nuestra primera tormenta. Creo que ya estamos un poco más cerca (del segundo hijo). Yo sigo respetando el cuerpo de mi esposa, porque ella tiene contratos con marcas que le piden que no se embarace, bikinis y esas cosas. Entonces, tengo que respetar lo que mi esposa decida”, finaliza.