Fiorella Méndez tras aparecer con Pedro Loli: “Es mejor dejar los sentimientos negativos”

La productora Fiorella Méndez quiso pronunciarse después de haber aparecido junto a su expareja Pedro Loli el pasado domingo. El conductor de espectáculos Rodrigo González ‘Peluchín’ fue el encargado de publicar el video a través de su cuenta de Instagram.

Méndez no quiso confirmar ni negar una posible reconciliación con el cantante de cumbia, pero aceptó que se juntaron para que su hijo pueda ver el concierto.

“Ayer llevé por primera vez a mi hijo a un concierto de su papá, ya que por cuestión de trabajo no comparten mucho tiempo juntos. Él cantaba en Lima y aproveché para caer de sorpresa”, mencionó Fiorella en una de sus historias de Instagram.

Junto al texto, Méndez reveló el video de su hijito con Pedro arriba del escenario: “A veces es mejor dejar los sentimientos negativos de lado para disfrutar de estos momentos”, expresó.

Méndez resaltó que el bebé “Disfrutó cada minuto en el escenario”, con el cantante.

Pedro Loli lloró tras infidelidad

En el mes de diciembre del año pasado, el programa de Magaly Medina reveló que Pedro Loli le había sido infiel a la madre de su hijo más de tres veces. La información dejó sorprendidos a muchos, incluso al mismo cantante, ya que no esperaba ser captado.

Tras esta situación, el artista se presentó en ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel pidiendo perdón y resaltando que fue muy confiado.

"Lo único que quiero decirles es que estoy bastante afectado. Es la única vez que voy a hablar por respeto a mi familia. Soy una persona muy confiada y hay algunas personas que se aprovechan de eso y de mi amistad".

"No me importa absolutamente nadie más que mi familia. Lo que quiero es pedirle disculpas por el mal rato, por la exposición porque no se merecen esto. Soy el único responsable. Mi verdad la sé yo. Las explicaciones se las merece mi familia”, mencionó el artista.