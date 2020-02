Anahí de Cárdenas responde a estilista: “Nos vemos para que me peines..., ah verdad, soy calva!"

Anahí de Cárdenas se convirtió en noticia en los últimos días a raíz de un desatinado comentario que recibió en el programa "Mujeres al Mando", donde una estilista habló sobre su look y accesorios que empleó sin tomar en cuenta el momento por el que la actriz pasa, debido a que afronta el cáncer.

El comentario fue realizado por Danitza García, especialista en moda que estuvo en el ojo de la tormenta tras criticar a la popular artista nacional, desatando una contundente reacción en las redes sociales y otros programas.

Como era de esperarse, Danitza García no se quedó de brazos cruzados y usó su cuenta oficial de Instagram con la intención de pedir disculpas y dejar en claro que nunca quiso incomodar a Anahí de Cardenas.

El hecho se produjo tras su presentación en la alfombra roja con un turbante a causa de la pérdida de su cabello como consecuencia de las quimioterapias que recibe.

No es mi intención hablar mal de nadie. Hoy día hubo un comentario que fue mal interpretado o mal entendido. Por mi parte, hablé de la belleza externa e interna de Anahí de Cárdenas a quien yo admiro y respeto mucho, como persona, como mujer, como profesional y como cantante”, señaló.

“Si te sentiste ofendida o te sentiste mal, yo Danitza García humildemente te pido millones de disculpas para ti y todos tus seguidores. Yo soy una mujer travesti, vengo de una gran mujer, trabajo y vivo de las mujeres y aspiro cada día a ser como ustedes. Te pido, Anahí de Cárdenas, un millón de disculpas humildemente”, agregó.

Como era de esperarse, Anahí de Cardenas no se quedó de brazos cruzados, y dejó en claro que no guarda ningún resentimiento Tranqui, Danitza. Lo tomé deportivamente. Te mando un beso, linda. Ya nos vemos para que me peines, ah verdad, soy calva! jajaja perdón, chiste negro. besos”, dijo la joven, según indica Perú21.